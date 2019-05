Oscarreif! Goalie hebt bei Abstoß ab und simuliert

Während des Spiels gegen Hibernian will der Torhüter der Rangers Allen McGregor einen Abstoß ausführen und tut dann so, als ob Hibs-Stürmer Marc McNulty ihn daran gehindert und dabei verletzt hätte. Rangers gewann mit dem Tor von Jermaine Defoe doch noch 1:0. Der Ausschluss erfolgte erst in Minute 89. McGregor verstand danach die Welt nicht mehr. Und das, obwohl er selbst sogar noch ein Foul an McNulty begeht. Die oscarreife Szene sehen Sie hier im Video.