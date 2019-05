28 Luxuskarossen mit illegalen Radarblockern

„Seit dem Jahr 2017 dürfen aufgrund einer neuen Bestimmung im Kraftfahrgesetz Geräte oder Gegenstände, mit denen technische Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung beeinflusst oder gestört werden können, weder an Kraftfahrzeugen angebracht noch in solchen mitgeführt werden. Verantwortlich sind sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer“, heißt es vonseiten der Tiroler Verkehrspolizei. Dazu zählen unter anderem eben auch so genannte Radar- oder Laserblocker.