Kärntner Tierdrama: „Rinder sterben nicht stumm!“

16 verendete Rinder in einem Stall in Feldkirchen (Kärnten)! Der Besitzer, ein 41-jähriger Landwirt, ist seit Freitag im Spital - als Angehörige nach seinen Tieren schauten, entdeckten sie das bereits stark verweste Vieh und riefen die Polizei. Das Tierdrama erschüttert ganz Kärnten, die Todesursache wird erst nächste Woche feststehen. Auch der Hund des Landwirtes wurde tot aufgefunden. Tierschutzreferentin Beate Prettner will die Kontrollen erhöhen und ein Hilfsprojekt für Landwirte in Not vorantreiben.