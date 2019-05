Boston im Halbfinale, Colorado erzwingt Spiel 7

Ein entscheidendes siebtes Spiel erzwang Colorado Avalanche im Duell mit den San Jose Sharks. Der Schwede Gabriel Landeskog traf am Montag für die „Avs“ nach 2:32 Minuten in der „Overtime“ zum 4:3-Erfolg. Das letzte Spiel der Serie wird am Mittwoch in San Jose ausgetragen. Bester Akteur von Colorado war J.T. Compher mit zwei Toren und einem Assist.