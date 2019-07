Nach Vorfall: Auch User empört über „Bierkavalier“

„Man sollte momentan in der U4 sehr vorsichtig sein weil dieser U4 Kavalier immer aggressiver wird“, warnte Stefanie aus Wien vor einiger Zeit im Gespräch mit der City4U-Redaktion. Auch sie hatte schon das „Vergnügen“, dem „Bierkavalier“ zu begegnen, der ihr gegenüber laut wurde - als sie seine Einladung ablehnte. Sie ist nicht die Einzige, die in solch eine Situation in der Wiener U-Bahn gekommen ist. Auch viele weitere Frauen vermerkten schon aggressives Verhalten des Mannes.