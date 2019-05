„Sind für Szenarien wie in Moskau gut gerüstet“

Nachdem am Sonntag bei einer Notlandung auf einem Moskauer Flughafen eine russische Aeroflot-Maschine in Flammen aufgegangen war und 41 Insassen ums Leben gekommen waren, hat am Dienstag Roland Pachtner im krone.tv-Studio Platz genommen. Der Leiter der Feuerwehr des Wiener Flughafens erläuterte im Gespräch mit Gerhard Koller, wie in Schwechat bei einem ähnlichen Unglück vorgegangen werden würde. Durch klare Einsatzpläne und eine effiziente Truppe sei man für derartige Szenarien bestens gerüstet, so Pachtner, der hinzufügte: „Bei uns wäre die Eingreifzeit wesentlich schneller gewesen als in Russland.“