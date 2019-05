Fahren in der Rettungsgasse wird Vormerkdelikt

Neun Monate Prüfungssperre für Betrüger

Mit einer Änderung des Führerscheingesetzes sagt FPÖ-Verkehrsminister Hofer den organisierten Schummlern nun den Kampf an. Er will neun Monate Sperrfrist für einen Wiederantritt. Auch das Befahren der Rettungsgasse soll härtere Konsequenzen haben als bisher. „Oft können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden, weshalb es unabdingbar ist, dass die Rettungsgasse frei bleibt“, so Hofer. Blockierer müssen künftig mit einem Vormerkdelikt rechnen!