Erneuter Bankomateinbruch in Einkaufsmarkt-Foyer

Serie an Bankomat-Straftaten

In Niederösterreich kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu bisher ungeklärten Straftaten im Zusammenhang mit Bankomaten. Am Mittwoch versuchten etwa mehrere Personen, ein Geldausgabegerät in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) zu knacken. Nach einer Bankomat-Sprengung im Foyer eines Spar-Supermarktes in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) am 11. April zündeten die unbekannten Täter den Fluchtwagen an der Südautobahn (A2) an.