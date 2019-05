Lady Gaga versexte mit heißem Strip Met Gala

Wenn jemand weiß, wie er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann Lady Gaga! Die Sängerin erschien am Montagabend zur Met Gala in New York zuerst in einem voluminösen pinken Dress, bevor sie nach und nach eine Schicht an Kleidung ablegte. Zu guter Letzt rekelte sich die Sängerin und Oscarpreisträgerin nur noch in knapper Unterwäsche und Glitzerstrümpfen auf der Treppe vor dem Metropolitan Museum of Art, in dem die alljährliche Modegala veranstaltet wurde.