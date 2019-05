Feuer im Hafen Mörbisch: Rätsel um Brandursache

Gleich vier Ausflugsschiffe sind am Montagnachmittag in Mörbisch am Neusiedler See bei einem Großfeuer in Schutt und Asche gelegt worden. Rasend schnell hatten sich die Flammen auf den Booten ausgebreitet, auch zwei Anlegestege im Hafen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Doch was hatte das Feuer, das ersten Erkenntnissen zufolge auf einem der Schiffe ausgebrochen war, ausgelöst? Diese Frage gilt es nun zu beantworten. Indes wurden weitere Details rund um den Brandverlauf bekannt.