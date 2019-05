Flug-Heldin: „Ich stieß Passagiere nach draußen!“

Flugbegleiter als Lebensretter

41 Personen schafften es nicht lebend aus der Maschine. Unter ihnen ist Flugbegleiter Maksim Moiseev. Er versuchte erst, eine Tür im Heck des Flugzeugs zu öffnen. Als ihm das misslang, blieb er trotzdem an Bord und half den Passagieren, das Flugzeug auf anderen Wegen zu verlassen. Er blieb so lange in der brennenden Maschine, bis alle in Sicherheit waren - und starb anschließend in den Flammen.