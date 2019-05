Party-Bullen müssen jetzt vor dem TV zittern

Die offizielle Meisterfeier Salzburgs findet nach dem letzten Saisonspiel am 26. Mai gegen St. Pölten statt. Die inoffizielle fand bereits nach dem 2:1-Sieg der Bullen bei der Austria statt, mit dem der sechste Titel in Folge (Rekord) fixiert wurde. Ramalho, Lainer & Co. machten daraufhin die Nacht zum Tag. Startschuss zur Titel-Feier war eine Raststation, ehe der Teambus zum „Party-Mobil“ umfunktioniert wurde. Danach bewiesen die Mannen von Marco Rose in einem Salzburger Klub, dass sie nicht nur am Platz ein Feuerwerk zünden können.