„Trump nur durch sein Amt vor Anklage geschützt!“

US-Präsident Donald Trump wäre nach Überzeugung Hunderter früherer Staatsanwälte schon längst wegen Justizbehinderung angeklagt worden, wäre er nicht durch sein Amt vor Strafverfolgung geschützt. Das geht aus einem offenen Brief vom Montag hervor, den mehr als 400 Ex-Staatsanwälte als Reaktion auf den Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre verfasst haben. Mueller habe in seinem Bericht mehrere Handlungen Trumps aufgelistet, die alle Voraussetzungen für solche Klagen erfüllten.