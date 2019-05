Die Zug-Kollision über Funk mit Millionenschaden

Ein „flaues Gefühl“ in der Magengegend hatte die Lokführerin verspürt, gab sie laut dem Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) zu Protokoll. Anfangs bemerkte sie ihre Bewusstlosigkeit nicht, die Erinnerung setzte nach der Kollision wieder ein. Und erst da bemerkte sie auch ihre Verletzungen an Knie, rechter Hand und Wange.