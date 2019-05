Verkehrsunfall in Kundl forderte vier Verletzte

Von der Dorfstraße in Kundl auf die Tiroler Straße in Richtung Wörgl wollte am Montag Nachmittag ein heimischer Pkw-Lenker (73) einfahren. Dabei übersah er laut Angaben der Polizei das Fahrzeug eines Ungarn (58). Es kam zur Kollision, die beiden Lenker sowie zwei Beifahrer wurden leicht verletzt.