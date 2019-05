Klub von Anna Veith geht neue Wege

Vorteil: Die Nachwuchs-Asse (derzeit im Alter von 11 bis 15) können weiter für ihren Heimat-Club fahren und in ihrer Schule bleiben. „Nicht jedes Kind will mit zehn Jahren weg in eine Ski-Hauptschule“, betont Alber, „wir haben mittlerweile Nachwuchs-Asse aus dem Tennengau, dem Flachgau und der Stadt.“ Zumal Bus- und Übernachtungskosten bei Schnee-Trainings inkludiert sind. Wie geht sich das mit 400 Euro aus? „Wir haben Sponsoren. Und jeder Athlet erhält einen Paten, der 500 Euro dazusteuert.“