Geldanlage war nur Fake: Pensionist ausgebeutet!

Immer wieder Versprechungen

Im guten Glauben überwies der Mann daraufhin immer wieder Geld auf ein Konto in Bulgarien. In Summe waren es mehr als zehntausend Euro. Währenddessen wurde der 64-Jährige von den Betrügern immer wieder durch neue Versprechungen übers Telefon, per Whatsapp oder per E-Mail ermutigt.