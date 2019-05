Nach Böller-Explosion: 2 Tote und 5 Schuldsprüche

Eine mächtige Detonation erschütterte im November 2014 den beschaulichen Ort Kapfenstein, Fenster zersprangen, Dächer wurden aus der Verankerung gehoben und die Körper zweier Männer zerfetzt. Einer von ihnen, ein 28-Jähriger, hatte die Explosion ausgelöst, weil er in einem Nebengebäude illegal massenweise an Böllern bastelte. Sein Vater wurde mit in den Tod gerissen, Nachbarn hatten Glück und blieben unversehrt. Die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten vor Ort waren lebensgefährlich, jederzeit hätte erneut etwas explodieren können – doch niemand hatte die Einsatzkräfte gewarnt.