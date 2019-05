Verkündet nun auch Iran Ausstieg aus Atomdeal?

Genau am Jahrestag des US-Austritts aus dem Wiener Atomabkommen mit dem Iran plant der Präsident des Mullah-Staats ein Live-Interview - und nach Ultimaten an die europäischen Vertragspartner und Drohungen Richtung Washington könnte Hassan Rouhani dem Deal den endgültigen Todesstoß verpassen. Laut Angaben zweier iranischer Nachrichtenagenturen plant nämlich die Führung in Teheran eine „Teilkündigung“.