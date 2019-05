Kärntner Elfer-Rambo sorgt für neuen Rekord

Ein Fall für die Geschichtsbücher? Sehr gut möglich! Denn Goalie Thomas Stocker stellte im Dress von Rapid Oberlaa in Wiens 2. Landesliga beim 0:7 gegen die Vienna wohl einen irren Elfer-Rekord auf. . .

Minute 17: Stocker springt Viennas Kindig mit offener Sohle voll in den Knöchel - Elfer, 0:1.

Minute 39: Der nun brennheiße Stocker säbelt Paredes mit einer Kung-Fu-Grätsche Richtung Knie um - Elfer, gelbe Karte, 0:2.

Minute 42: Stocker hat noch lange nicht genug, schickt Viennas Ümit Korkmaz (!) per Faustschlag auf die Bretter - wieder Penalty, diesmal Gelb-Rot, 0:3.