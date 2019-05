Online-Betrüger kassierten für Kühlschränke ab

Ein 39-Jähriger aus Hochburg-Ach hat am 15. April in einem Onlineshop einen Kühlschrank um 700 Euro bestellt und den Rechnungsbetrag auf ein deutsches Girokonto überwiesen. Die Ware wurde jedoch nie geliefert: Strafanzeige. Denselben Betrügern ist ein Linzer (22) auf den Leim gegangen: Er bestellte am 17. April um 430 Euro einen Kühlschrank, der nie bei ihm eintraf. Im Internet wird bereits vor dem Inline-Shop gewarnt.