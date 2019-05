Zentralmatura startete für 3000 Salzburger Schüler

Den Auftakt machten am Montag Spanisch, Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch. Morgen ist Deutsch an der Reihe. Mit Spannung wird Mathematik am Mittwoch erwartet. Hier sorgten gefinkelt gestellte Aufgaben im Vorjahr für heftige Kritik. Die Zentralmatura sollte ja die Reifeprüfung fairer machen. „In Mathematik und den Fremdsprachen gibt es große Differenzen, was die Hilfsmittel anbelangt. In Mathe werden einerseits Rechenprogramme angewandt, die Gleichungssysteme innerhalb von wenigen Sekunden lösen. Andererseits gibt es Schülerinnen und Schüler, die die Matura nur mithilfe eines Taschenrechners lösen müssen“, analysieren Bundesschulsprecher Timo Steyer und Tobias Hofstätter von der Schülerunion.