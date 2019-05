„Wir Linzer transportieren Container schneller“

Der Linz AG Hafen gilt als Transportdrehscheibe, in der Wasser, Schiene und Straße zusammenlaufen. Die aktuelle Bilanz zeigt eine deutliche Umsatzsteigerung in allen Segmenten, besonders aber im Containerumschlag. Nun will man den Terminal ausbauen, die Modernisierung des Hafenbahnhofs und eine direkte Anbindung an die Westbahnstrecke sind wesentliche Ziele.