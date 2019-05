Kitzbüheler Hahnenkamm wird zum Sommer-Abenteuer

Attraktionen auf den Bergen sind ein Grund dafür, warum der Sommerurlaub in Tirol wieder im Aufschwung ist. Am Hahnenkamm in Kitzbühel entsteht derzeit ein Erlebnispark, in dem man den „Streif-Adrenalinkick“ ansatzweise erleben kann. Auch eine Bike-Trail-Strecke vom berühmten Berg wird gerade gebaut.