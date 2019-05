Gerettete Urlauber drohen Bergrettern mit Klage!

Am tief winterlichen 3. Februar alarmierte um 18.32 Uhr die Leitstelle Tirol die Bergrettung Tannheim wegen eines Notfalls zweier deutscher Schneeschuhwanderer in Zöblen. Die Männer hatten mittags von Schattwald aus eine Tour zum 1688 Meter hohen Grasberg Schönkahler unternommen und sich beim Abstieg im dichten Schneetreiben verirrt. „Wir erfuhren von den beiden telefonisch, dass sie völlig erschöpft seien, stark durchnässt und stark frieren, sie wussten nicht mehr vor noch zurück“, so Ortsstellenleiter Reinhold Bilgeri.