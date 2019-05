Gutes Ergebnis für die Lokalbahnen

Seit 2013 stiegt die Zahl der jährlichen Fahrgäste der Salzburger Lokalbahn um 132.000 auf knapp fünf Millionen an, wie eine aktuelle Studie des VCÖ offenlegt. „Gerade für die Verringerung der Verkehrsprobleme im Ballungsraum Salzburg wäre es wichtig, dass noch deutlich mehr vom Auto auf die Lokalbahn umsteigen“, sagt Experte Markus Gansterer. Eine Sache, die die Landesregierung weit oben auf ihren Agenden stehen hat. Der geplante zweispurige Ausbau der Strecke soll eine bessere Taktung ermöglichen und so die Bevölkerung zum Umsteigen bewegen. Den positiven Effekt von günstigeren Ticket und einem besseren Takt konnte man im vergangenen Jahr bei der Pinzgaubahn deutlich feststellen. Hier schnellten die Fahrgastzahlen in die Höhe.