Hochwasserschutz ist großes Ziel

Wenn es viel und stark regnet, die Salzach langsam zu steigen beginnt, läuten in Oberndorf schon die Alarmglocken. Zu oft wurde die Stadt bereits überflutet. In den vergangenen Jahren hat man in der Gemeinde einiges dagegen unternommen. „Beim Hochwasserschutz ist bisher schon viel passiert. Aber wir brauchen noch unbedingt Retentionsbecken“, sagt der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Dafür gibt es bereits fertige Pläne.

Die Becken sind im Hinterland der Stadt vorgesehen und haben ein Fassungsvolumen von 360.000 Kubikmetern. Die Kosten für die Maßnahme werden bei 2,5 Millionen Euro liegen und auf Bund, Land, Gemeinde und Anrainer aufgeteilt. Dafür soll eine Hochwassergenossenschaft gegründet werden, wie es sie bereits in anderen Orten gibt. „Die Gespräche dafür soll es schon bald geben“, so der Stadtchef. Mit dem bisherigen „Schneckensystem“ und mehreren Pumpen, sei man zufrieden. „Dieses funktioniert gut“, sagt Djundja.