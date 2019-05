Polizist in Zivil rettet Mädchen vor Sprung in Tod

„Erlebte Dankbarkeit spornt uns beide an“

Sie steckt gerade mitten in der Ausbildung zur Hebamme, zusätzlich macht Carina Strauß (21) mindestens einmal pro Woche Dienst beim Roten Kreuz in Haag/H.: „Dankbarkeit der Menschen ist einfach schön.“



„Krone“: Sie haben gemeinsam mit Freundin Helena das Leben eines Mannes gerettet.

Carina Strauß: Wir waren an einem Spätsommertag im Rettungsauto unterwegs, plötzlich ist die Alarmierung gekommen, dass ein Mann nach einem Kreislaufstillstand ums Überleben kämpft. Es waren schon Ersthelfer vor Ort, Helena und ich haben den Bewusstlosen dann mit den anderen gemeinsam zurück ins Leben geholt.