Angelobung wandert vom Rathaus ins Kongresshaus

Die Erfahrungen vergangener Angelobungen haben gezeigt, dass es im Sitzungssaal des Rathauses an der Salzach bei derartigen Ereignissen zu Platzmangel kommt. Daher hat sich die Stadtpolitik entschlossen, die konstituierende Sitzung in den Mozartsaal des Kongresshauses zu verlegen.

Da es 19 neue Gemeinderäte geben wird, geht man von einer hohen Anzahl an Besuchern aus. Freunde und Angehörige wollen natürlich gerade bei der allerersten Angelobung mit dabei sein.