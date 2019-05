Prozess nach tödlicher Explosion in Schießanlage

Den Schuldigen nach einer Explosion in einem Schießstand in Desselbrunn (OÖ) versucht derzeit ein Richter in Wels zu ermitteln. Bei dem Unfall wurde ein Schütze (50) getötet, ein zweiter (62) schwer verletzt. Der angeklagte Schießstandbetreiber kam nicht zur Verhandlung, es wurde „in Abwesenheit“ verhandelt.