Feuerwehren erhöhen Druck auf den Finanzminister

„Sind uns oft selbst im Weg gestanden“

Neben den Feuerwehrkommandanten um den Steirer Reinhard Leichtfried und den Katastrophenschutzreferenten der Bundesländer zieht auch der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) mit – diese Symbiose war in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit. „Wir sind uns in der Vergangenheit oft selbst im Weg gestanden“, gibt ÖBFV-Sprachrohr Andreas Rieger zu, „daher wurden wir von der Politik in der Vergangenheit oft im Kreis geschickt. Dieses Mal ziehen wir alle an einem Strang und hoffen so, dass wir mit einem gemeinsamen Lösungsvorschlag den Druck auf das Finanzministerium erhöhen können.“