Nach Schlägereien fordert Vater Konsequenzen

Bereits im Jänner sorgte ein Vorfall an der Neuen Mittelschule für Aufregung. Zahlreiche Eltern, darunter der erzürnte Vater, meldeten der Direktion, dass ein 12-jähriger Schüler mit Migrationshintergrund für eine Serie an Schlägereien und Mobbingattacken verantwortlich sei. „Wir werden hier als Rassisten bezeichnet, weil sich Lehrer und Direktion von diesem Burschen sprichwörtlich in Geiselhaft nehmen lassen“, so ein betroffener Vater im Gespräch mit der „Krone“.