Muslimischer Fastenmonat Ramadan hat begonnen

Für 700.000 Muslime in Österreich und Millionen Menschen muslimischen Glaubens weltweit hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. So erklärte etwa Saudi-Arabien am Sonntagabend, dass die Sichel des Neumondes am Himmel zu erkennen gewesen und der Montag der erste Fastentag sei. In dem Königreich sind mit Mekka und Medina die beiden heiligsten Stätten des Islam beheimatet.