Harry und Meghan sind Eltern eines Buben geworden

„Ich bin so unglaublich stolz auf meine Frau“

In einem ersten Statement aus Windsor sagte Harry: „Ich bin sehr aufgeregt, dass Meghan und ich heute früh einen kleinen Buben bekommen haben, einen sehr gesunden Buben. Ich bin so unglaublich stolz auf meine Frau.“ Und weiter: „Es ist einfach unglaublich, ich bin wirklich begeistert. Wir sind wirklich dankbar für all die Liebe und die Unterstützung, die uns gezeigt wurde.“