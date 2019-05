FPÖ-Funktionärin tritt nach Hetz-Postings zurück

Nachdem erst Ende April der Braunauer FPÖ-Vizebürgermeister Christian Schilcher nach seinem ausländerfeindlichen „Ratten-Gedicht“ zurückgetreten war, hat am Montag eine FPÖ-Funktionärin aus Oberösterreich alle Ämter zurückgelegt und den Parteiaustritt erklärt. Sie soll einen Brief von einer Holocaustleugnerin in sozialen Netzwerken geteilt haben.