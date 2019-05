Rollerfahrer (12) wurde von Pkw-Lenker angefahren

Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Der Junge konnte sich nocht mit seinem rechten Fuß abstützen und kam somit nicht zu Sturz. Der Lenker blickte dem Bub in die Augen, fuhr dann aber ungeniert weiter. Durch die Kollision erlitt der 12-Jährige eine leichte Verletzung am linken Fuß und an der Hüfte. Zweckdienliche Hinweise an die Polizei unter 059133/7591.