Vier Ausflugsschiffe im Hafen Mörbisch ausgebrannt

Feuer im Hafen von Mörbisch am Neusiedler See im Burgenland: Am Montagnachmittag gerieten gleich vier Ausflugsschiffe, die offenbar vor Anker lagen, plötzlich in Brand. Rund 110 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren standen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Kräftige Windböen erschwerten jedoch die Löscharbeiten der Helfer massiv. Der entstandene Sachschaden dürfte enorm sein, vier Schiffe wurden zerstört. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.