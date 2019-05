Madrid bangt um Lokalmatador Nadal - Absage droht

Fünf Mal hat Nadal in Madrid schon gewonnen, zuletzt 2017 im Endspiel gegen Dominic Thiem. Doch in diesem Jahr schaut es bislang gar nicht gut aus für den Spanier. Schon am Sonntag musste der Lokalmatador die geplante Pressekonferenz verschieben. Und auch am Montag konnte er nicht vor die Medien treten, wieder wurde der Pressetermin um einen Tag auf Dienstag verlegt. Aber nicht nur das! Auch an ein Training war nicht zu denken.