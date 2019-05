Katharina Ernst: Stets im richtigen Rhythmus

Die sakrale Atmosphäre der Kremser Minoritenkirche wird beim donaufestival alle Jahre wieder einem klanglichen Belastungstest unterzogen. So prüften einst die US-Drone-Metaller Sunn O))) mit ihren unterirdisch tief gestimmten Klängen die Belastbarkeit der Fenster und die Brasilianer Deafkids feuerten elektronisch angehauchten Hardcore durch die Bänke. Eine Glanzstunde in einer ohnehin schon aufregenden Karriere erlebte an dieser Stelle unlängst auch die Wiener Schlagzeugerin Katharina Ernst, die ihr letzten Herbst veröffentlichtes Debütalbum „Extrametric“ vorstellte und dabei nicht nur sich selbst, sondern auch dem Publikum ein Höchstmaß an Konzentration abverlangte. Das ist freilich nicht negativ zu betrachten, denn Ernst verschreibt ihre Leidenschaft der Polyrhythmik. All die verschiedenen Objekte auf einer Bühne live zu bedienen, ohne Rhythmus und Spannung zu verlieren, ist gewiss keine leichte Aufgabe.