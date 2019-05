Maibaum für die Jüngsten

„Die kleinsten Mitglieder unserer New Generation haben den gewaltigen Maibaum am 1. Mai bei Traumwetter gestemmt“, schreibt Christoph Fersterer von der Zeche Arnsdorf stolz. Die unverheiratete Dorfjugend widmet sich gern den Traditionen. Natürlich haben Papas und Mamas auch fleißig mitgeholfen. Ein großer Baum wird in Arnsdorf alle drei Jahre aufgestellt. „Nächstes Jahr ist es dafür wieder soweit“, verrät Fersterer. Mit ca. 12 Metern kann sich aber auch der „Mini-Baum“ sehen lassen.