Familie Putz wohnt seit 20 Jahren beim XXXLutz

Als Trude Fukar im Altersheim verstarb, wurde Thomas Saliger per Telefon darüber informiert und gefragt wie es nun weitergehen sollte. Verwundert stellte er fest, dass Fukar weder Verwandte noch Freunde und Bekannte hatte. So entschied man sich kurzerhand, der ehemaligen Oma Putz mit der gesamten Familie aus der Kampagne am Zentralfriedhof die letzte Ehre zu erweisen. „Ich bin sicher, sie ist heute bei uns“, so Saliger am Montag mit Tränen in den Augen.