Klopp muss gegen Barca auf Stürmer-Star verzichten

Liverpools Topangreifer Mohamed Salah wird für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona ausfallen. Der Ägypter wurde nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torhüter beim 3:2 in Newcastle verletzt vom Platz getragen. Wie Trainer Jürgen Klopp am Montag berichtete, laboriert Salah an einer Gehirnerschütterung.