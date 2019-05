Die schlimmsten Körpermodifikationen der Welt

Der Amerikaner Steve Haworth, auch genannt „The Modfather“ ist international für seine extreme Arbeit bekannt. Er hilft Leuten, die wie Reptilien aussehen möchten, sich dahingehend zu entwickeln. Er spaltet Zungen, verbrennt Gesichter und setzt Implantate an allen Körperstellen ein. „Mein größter Lohn ist es, wenn ich den Ausdruck von ,Es ist vollbracht‘ und Freude in den Gesichtern meiner Kunden sehe, wenn sie im Spiegel zum ersten Mal die Modifikation sehen, die ich ermöglicht habe“, erzählt Haworth im Interview mit The Sun.