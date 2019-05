Canadi verlässt Athen - in Richtung Nürnberg?

Damir Canadi hat sich am Sonntag aus der griechischen Super League verabschiedet. Der Wiener arbeitete seit Sommer 2017 bei Atromitos aus Athen, mit dem Klub qualifizierte er sich auch heuer für einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation. Atromitos verlor in der letzten Runde 0:2 gegen OFI Kreta, der vierte Tabellenplatz war schon zuvor festgestanden.