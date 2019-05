Ab Montagnachmittag Brückensperre aufgehoben

Geschätzt ab Montag 16 Uhr wird die A12 Richtung Kufstein auf der Hilfsbrücke der Terfener Innbrücke wieder zweispurig befahrbar sein. Die Asfinag gibt an, dass die Arbeiten auf Hochtouren laufen. Aus Sicherheitsgründen musste die Brücke am Montag ab 5 Uhr saniert werden. Dazu wurde die rechte Fahrspur Richtung Kufstein gesperrt werden, was zu Staus und Verzögerungen führte.