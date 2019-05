Mit City4U zur Premiere von „John Wick: Kapitel 3“

Fulminant kehrt Keanu Reeves zurück als Rächer im Anzug. In „John Wick: Kapitel 3“ zeigt Reeves mit neuen und alten Bekannten wie Halle Berry (Sofia) und Laurence Fishburne (Bowery King), dass man sich lieber nicht mit ihm anlegen sollte. „John Wick: Kapitel 3“ ist knallhartes Actionkino der Extraklasse und startet am 23. Mai 2019 in den Kinos. Am 21. Mai lädt City4U gemeinsam mit Gazzette.cc und Constantin Film zur Premiere ins Apollo Kino! Gewinnt eure Tickets: