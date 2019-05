„Lanzi“ mit Vollgas in die dritte Karriere

Nach der Ski-Karriere, dem schweren Sturz 2008 in Kvitfjell samt nachfolgender Unterschenkel-Amputation und der paralympischen Laufbahn auf zwei Brettern ist Matthias Lanzinger bereit für ein neues, sportliches Abenteuer. Aber diesmal auf zwei Rädern. „Das Motorradfahren war schon immer meine Leidenschaft, nun werden Kindheitsträume wahr“, meinte der 38-Jährige vorm Start der „Moto Paralympics“ in Le Mans am 18. Mai. Gefahren wird im Rahmenprogramm der Moto-GP, also im Umfeld der Stars Márquez und Co.