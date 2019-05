„Borderlands 3“: Video zeigt abgedrehte Waffen

Gearbox Software hat einen neuen Trailer zum dritten Teil seiner Shooter-Reihe „Borderlands“ veröffentlicht, in dem es zahlreiche abgedrehte Gameplay-Szenen und Charaktere zu sehen gibt. Der Trailer zeigt auch: Serientypisch spart „Borderlands 3“ nicht mit schrägen Schießprügeln und Fähigkeiten. Erscheinen soll der Shooter am 13. September für PC, PS4 und Xbox One.