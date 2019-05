Zypern: Fünftes Opfer des Serienmörders gefunden

Auf der Suche nach den Opfern eines Serienmörders hat die Polizei auf Zypern eine weitere Leiche entdeckt. Taucher bargen am Sonntagabend einen mit Zement beschwerten Koffer, der in einem Baggersee in dem Dorf Mitsero versenkt worden war. Darin befanden sich die sterblichen Überreste eines Kindes. Bislang wurden fünf Opfer des 35-jährigen Soldaten, der sieben Morde gestanden hatte, gefunden. Die Suche in dem Gewässer wird fortgesetzt.