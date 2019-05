„Aurora“: Neue Rooftop-Bar in Wiener Hotel

Vom Gerüstaufbau im Jänner 2017 bis zur heutigen Eröffnung zwei Jahre später hat sich in kürzester Zeit einiges getan. Das „erste Luxus Lifestyle Hotell von Hyatt im Quartier Belvedere“ bietet alles, was man sich in einem Hotel erträumen kann. Sogar ein Ballsaal ist integriert. Die Gastronomie lockt allerdings nicht nur Gäste des Hauses, denn neben dem Restaurant „Eugen21“ wird auch zum Opening einer neuen Rooftop-Bar geladen.